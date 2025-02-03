TİCARET BAKANLIĞI 15 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK





Ticaret Bakanlığına sınavla 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan alması zorunlu olacak.

20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.





14 KİMYAGER ALINACAK





Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

Başvurular dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek



























