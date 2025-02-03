Kamu personel alımı güncel ilanları KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere ayrı şartlar taşıyarak paylaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde kamu personel alımı ilanları paylaşılıyor. Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci artık resmen başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz alımlar, bu yıl pek çok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. 51 kurum bünyesinde istihdam edilmek 3 bin 932 personel alımı için gereken şartlar paylaşıldı. İşte KPSS şartlı ve KPSS'siz kamu personel memur alımı ile ilgili son bilgiler...
Kamu personel ilanı ile ilgili heyecanlandıran haber paylaşıldı. 51 kurum bünyesinde istihdam edilmek 3932 personel alımı yapılacak.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar; büro personeli, güvenlik personeli, destek personeli, psikolog, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.
İBB 1532 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için toplam 1532 alım gerçekleştirecek.
Adaylar, 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.
Elektronik başvuru dışında herhangi bir yolla başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek.
EŞME BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Uşak ili Eşme Belediye Başkanlığı bünyesine 1 inşaat mühendisi alınacak.
12 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 97 PERSONEL ALIYOR!
Harran Üniversitesi 97 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 31 Ocak 2025 – 14 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesine 1 mimar, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 harita mühendisi alınacak.
10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
İSKİ 100 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ilk defa atanmak üzere 20 memur alımı ile 80 sözleşmeli personel alım ilanları yayımlandı.
Adaylar her iki ilanda da, sözlü sınava katılabilmek için; 10 Şubat 2025 tarihinden 16 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler.
İETT PERSONEL ALIMI YAPACAK!
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 148 adet muhtelif unvanlarda memur alımı yapacak.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/etvt-is-basvurusu adresi üzerinden 03 Şubat 2025 - 16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İETT’nin https://www.iett.gov.tr web sitesinde ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine yine https://www.iett.gov.tr üzerinden erişebilecektir.
BARTIN BELEDİYESİ 9 MEMUR ALIMI YAPACAK
Bartın Belediye Başkanlığı bünyesine 5 mühendis, 2 mimar, 2 memur olmak üzere toplamda 9 memur alımı yapılacak.
27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
TİCARET BAKANLIĞI 15 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK
Ticaret Bakanlığına sınavla 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan alması zorunlu olacak.
20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
14 KİMYAGER ALINACAK
Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.
Başvurular dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.
Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.
3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.
CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar; büro personeli, güvenlik personeli, destek personeli, psikolog, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 56 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Selçuk Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar; hemşire, büro personeli, destek personeli, sağlık teknikeri,tekniker, teknisyen, koruma görevlisi kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 26 Ocak tarihinde başlayacak 9 Şubat tarihinde sona erecek.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar, destek personeli, hemşire kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 9 Şubat tarihinde sona erecek.
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar; destek personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak.
Başvurular 24 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.
ÇINARCIK BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Çınarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak.
Alımlar; mühendis ve mimar kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 5 Mart tarihinde başlayacak 7 Mart tarihinde sona erecek.
AKSEKİ BELEDİYESİ 2 ZABITA ALACAK
Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 zabıta memur alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.
YÖK 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Alımlar; destek personeli, büro personeli, teknisyen, tekniker kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 22 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.
GÜLAĞAÇ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Gülağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alacak. Alım mimar kadrosunda gerçekleşecek.
Başvurular 24 Şubat tarihinde başlayacak 28 Şubat tarihinde sona erecek.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar; hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 22 Ocak tarihinde başlayacak 5 Şubat tarihinde sona erecek.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alacak.
Alımlar; güvenlik görevlisi, büro personeli, destek personeli, diyetisyen, kütüphaneci, programcı, sağlık teknikeri, tekniker kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 22 Ocak tarihinde başlayacak 5 Şubat tarihinde sona erecek.
KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI
Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden KPSS şartlı ve KPSS'siz memur alımı ilanlarına ulaşabilir.
Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılara erişim sağlayabilir.
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