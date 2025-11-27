Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde yazdan kalma günler devam ederken, hafta sonu için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji tarih vererek 13 ilde lapa lapa kar yağacağını açıkladı. İşte sağanak ve kar yağışı beklenen iller.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), batı illeri için sağanak yağış ve Marmara ile Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre, cuma günü yağışların şiddetlenmesi bekleniyor.
GÜNCEL HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarı ise Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu (Cumartesi) itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20 derece civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15 dereceler civarına gerileceği öngörülüyor."
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre pazar günü başlayacak olan kar yağışının Aralık ayının ilk günü de devam etmesi bekleniyor. Özellikle Pazartesi günü kar yağışı 13 ilimizde etkili olacak.
Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kuvvetli kar yağışı beklenen iller ise Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Sivas
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Cuma günü İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
BUGÜN (27 KASIM) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu