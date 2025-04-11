PROF.DR. ŞEN'DEN ANKARA İÇİN UYARI





CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bahar olması gerekirken kış havası yaşıyoruz. Bu akşam Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar daha da düşecek. Yağmur da geliyor. Bu gece gelecek soğuk hava etkisini gösterecek. Ankara'da kar yağacak. Ankaralılar donacaklar. Ankara'ya yarın 10 cm kar yağacak. İstanbul'da karla karışık yağmur olabilir. Daha çok yağmur olacak. Hafta sonu cumartesiden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta bahar havası olacak. Ankara bu gece çok soğuk olacak. Ankara'da kar örtüsü yapabilir. Ankara'da tutar kar."



