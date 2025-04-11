Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili olan fırtınanın ardından yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçmesi beklenirken Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, Önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Bugün yurdun iç ve doğu bölgelerindeki bazı kentler beyaza büründü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Peki, kar yağışı hangi illerde devam edecek? İşte güncel hava tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında kalan bölgelerde zaman zaman yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların büyük çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olurken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar da etkili olacak.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?
İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize, Trabzon’un doğu ilçeleri, Samsun, Ordu, Giresun’un iç kesimleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli yağışlar görülecek.
HAVA SICAKLIKLARINDA BEKLENEN DEĞİŞİMLER
Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik bir düşüş bekleniyor. Öte yandan, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’de sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
PROF.DR. ŞEN'DEN ANKARA İÇİN UYARI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bahar olması gerekirken kış havası yaşıyoruz. Bu akşam Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar daha da düşecek. Yağmur da geliyor. Bu gece gelecek soğuk hava etkisini gösterecek. Ankara'da kar yağacak. Ankaralılar donacaklar. Ankara'ya yarın 10 cm kar yağacak. İstanbul'da karla karışık yağmur olabilir. Daha çok yağmur olacak. Hafta sonu cumartesiden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta bahar havası olacak. Ankara bu gece çok soğuk olacak. Ankara'da kar örtüsü yapabilir. Ankara'da tutar kar."
SİVAS'TA HAVA BUZ KESTİ
İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Artvin’in kıyı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve toprak kayması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
ADANA'DA NİSAN KARI
Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava birçok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu.
Nisan ayında Tufanbeyli ilçesine kar yağdı. Kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Adana'da devam eden karnavala gelen bir kişinin sıcaktan yandıklarını, geldikleri Tufanbeyli’de ise donduklarını söylemesi dikkat çekti.
NİĞDE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
TOKAT'TA KAR ETKİLİ OLUYOR
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için yaptığı tahminlere göre bugün sağanak yağmur bekleniyor. Cuma günü çok bulutlu olması beklenen hava cumartesi günü yerini tekrar yağmura bırakacak. Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu havanın hakim olmasıyla birlikte sıcaklıklarda yükseliş görülecek.