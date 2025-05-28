KARNE GÜNÜ TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir?

Okullarda yıl sonu yaklaşırken, öğrencilerin başarılarını belgeleyen takdir ve teşekkür belgeleri yeniden gündemde. 2024-2025 eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte birçok öğrenci, dönem boyunca elde ettikleri not ortalamalarına göre hangi belgeyi alacaklarını hesaplamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerine göre hazırlanan sistemde, devamsızlık belge alımında engel oluşturmuyor. Öğrenciler, yıl sonu puanlarına göre başarı durumlarını belirleyebiliyor. İşte takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili merak edilenler ve puan hesaplama detayları...