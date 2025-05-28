KARNE GÜNÜ TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri akademik başarının karşılığı olan takdir ve teşekkür belgelerini alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, yıl sonu başarı puanlarını dikkate alarak belge hesaplamalarını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda belge alımında devamsızlık şartı aranmazken, belirli ortalamanın üzerindeki öğrenciler başarı belgelerine hak kazanıyor. Peki, hangi puanla hangi belge alınır?
Okullarda yıl sonu yaklaşırken, öğrencilerin başarılarını belgeleyen takdir ve teşekkür belgeleri yeniden gündemde. 2024-2025 eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte birçok öğrenci, dönem boyunca elde ettikleri not ortalamalarına göre hangi belgeyi alacaklarını hesaplamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerine göre hazırlanan sistemde, devamsızlık belge alımında engel oluşturmuyor. Öğrenciler, yıl sonu puanlarına göre başarı durumlarını belirleyebiliyor. İşte takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili merak edilenler ve puan hesaplama detayları...
TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Belge puanı hesaplaması için öğrencilerin ilk olarak not ortalamalarını tespit etmeleri gerekiyor.
Not ortalaması;
1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sınav sayısına bölünmesiyle bulunuyor.
Tüm dersler için bu işlem tekrarlanır.
Ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.
Toplanan not ortalaması ise o dönem alınan ders sayısına bölünür.
Öğrencinin karne not ortalaması ortaya çıkar.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.
Öte yandan devamsızlık artık belge almak için engel değil.