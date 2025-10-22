KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira sözleşmesi yenileme dönemine giren kiracılar ve ev sahipleri, Kasım ayı kira artış oranını merak ediyor. Kira zammı hesaplamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verileri baz alınıyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ev sahipleri ve kiracılar için Kasım ayı kira zammı oranı gündemde. TÜİK’in her ay başında yayımladığı enflasyon verileri, kira artışlarında belirleyici oluyor. Gözler şimdi, Kasım ayında açıklanacak TÜFE rakamlarına çevrildi. İşte, Kasım 2025 kira artış oranı ile ilgili merak edilen tarih ve detaylar...
KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025 için kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu veriler, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.
Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek. Kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir konu olduğundan, Kasım ayında açıklanacak enflasyon verileri büyük bir merakla bekleniyor.
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
Buna göre, Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.