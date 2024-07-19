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Kıdem tazminatı için hesap netleşti: Tavan ücret tablosu belli oldu! 1-10-12-15 yıl olanlara...

17:14 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, Temmuz ayı memur maaşı zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte yeni kıdem tazminatı tavanına odaklandı. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanmıştı. Açıklanan enflasyon verisine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti yükseldi. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

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Memur zammı ile birlikte, emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanların alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. İşte, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı bilgileri

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NETLEŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oldu.

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Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur maaşı zam oranıyla netleşti. Zam oranı ile birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da değişti.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

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Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 liraya yükseldi.

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Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

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Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile açıklanıyor.

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Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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#Kıdem Tazminatı
44 dakika önce
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Kıdem tazminatı için hesap netleşti: Tavan ücret tablosu belli oldu! 1-10-12-15 yıl olanlara...