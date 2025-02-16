



KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK? GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?





Pazar günlerinin vazgeçilmez yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster, son olarak 2 Ocak tarihinde ekranlara gelmişti. ATV'de son üç haftadır ise Kardelenler isimli yeni dizi yayınlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yayından kaldırılması ya da yayın gününün değişmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.



