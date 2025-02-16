Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da ATV yayın akışında yer almadı. Son haftalarda ekranlara gelmeyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının günü mü değişti? sorusu da merak ediliyor. İşte yarışma hakkındaki son gelişmeler.
ATV ekranlarında her pazar izleyici ile buluşan ve çıktığı 2011 yılından beri büyük beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu hafta da ekranlara gelmeyecek. ATV'nin yayın akışında Kardelenler dizisi yer alıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK? GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Pazar günlerinin vazgeçilmez yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster, son olarak 2 Ocak tarihinde ekranlara gelmişti. ATV'de son üç haftadır ise Kardelenler isimli yeni dizi yayınlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yayından kaldırılması ya da yayın gününün değişmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BİTTİ Mİ?
Sevilen programın final yapması ya da devam etmesi konusunda herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yarışmayla ilgili önümüzdeki günlerde resmi paylaşımların yapılması bekleniyor.
Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün?
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Pazar günleri ekrana geliyor. Milyoner, atv'de saat 20.00'de yayınlanıyor. Milyonluk soruların yanıtlandığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Pazar 20.00'de atv'de!
Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?
Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.