Kira zammı belli oluyor! İşte 2025 Kasım ayı ev ve işyerleri için kira artış oranı hesaplama tablosu

14:4028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Ekim kira zammı netlik kazandıktan sonra şimdi sıra Kasım kira zammı oranına geldi. Peki, ekim kira zam oranı ne kadar? Kasım kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artışı zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira zam oranı ile ilgili detaylar...

Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olan kiracılar ve mal sahipleri, 2025 Kasım ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenen TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kira zammı hesaplamasında belirleyici oluyor.

KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK TÜFE oranları, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.

Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek. 


EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu. Ekim kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor.

KASIM KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı ise Kasım ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası şekillenecek. Buna göre ev sahipleri ve kiracılar, kasım kira zam oranını öğrenmiş olacaklar.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %38,36

Kira Artış Tutarı: 7.672 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672,00 TL


