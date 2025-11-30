Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre kira artışı belli oluyor. Kira artış oranı, kiraya verilen bir konut veya iş yerinin yıllık ne kadar zamlanabileceğini belirleyen oran olarak bilinir. Peki, aralık 2025 kira zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, kira zammı açıklanma tarihi.

1 /5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Kasım 2025 enflasyon verisi için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı yıllık enflasyon (TÜFE) oranı, aralık ayı kira zammının tavanını belirleyecek. Türkiye’de kira artışının sıkı takipçisi kiracılar ve ev sahipleri için geri sayım başladı.

2 /5 Aralık 2025’te uygulanacak kira zammı, TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı TÜFE verilerine göre netleşecek. Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalaması esas alındığından, bu veriler kira kontratını yenileyecekler için belirleyici olacak.

3 /5 Kira artışı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık tarihinde saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kira zam oranı netleşecek.

4 /5 Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklanmıştı. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, kira artış oranının belirlenmesinde esas alınan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yükselerek kiracılar ve ev sahiplerinin gündeminde olacak.