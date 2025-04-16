Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Endeksa verilerine göre, tüm illerde yıllık değişim oranı artış yönünde ve bu artışlar %41 ila %78 arasında değişiyor. Verilere bakıldığında en ucuz ve en pahalı kiralık konutlarının hangi illerde yer aldığı belli oldu. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre her ay kira zam oranı belirleniyor. Nisan ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 51,26 şeklinde oldu. Kira sınırının kalkması ve Suriyelilerin geri dönüşüyle kiralık konut piyasası canlandı. Endeksa verilerine dayanıyor ve Mart 2025 itibarıyla Türkiye’deki bazı illerdeki ortalama kiralık konut fiyatlarını gösteriyor. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...
Adana kiralık konut fiyatları
144 m2
Ortalama değer: 17.170 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,21
Adıyaman kiralık konut fiyatları
111 m2
Ortalama değer: 13.928 TL
Amortisman: 13 yıl
Getiri: Yüzde 7,77
Afyonkarahisar kiralık konut fiyatları
132 m2
Ortalama değer: 15.098 TL
Amortisman: 16 yıl
Getiri: Yüzde 6,38
Aksaray kiralık konut fiyatları
131 m2
Ortalama değer: 12.670 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,47
Amasya kiralık konut fiyatları
135 m2
Ortalama değer: 14.873 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,87
Ankara kiralık konut fiyatları
199 m2
Ortalama değer: 23.240 TL
Amortisman: 12 yıl
Getiri: Yüzde 8,57
Antalya kiralık konut fiyatları
207 m2
Ortalama değer: 20.658 TL
Amortisman: 16 yıl
Getiri: Yüzde 6,06
Artvin kiralık konut fiyatları
197 m2
Ortalama değer: 17.544 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,06
Aydın kiralık konut fiyatları
197 m2
Ortalama değer: 19.861 TL
Amortisman: 18 yıl
Getiri: Yüzde 5,58
Ağrı kiralık konut fiyatları
118 m2
Ortalama değer: 13.331 TL
Amortisman: 12 yıl
Getiri: Yüzde 8,54
Balıkesir kiralık konut fiyatları
191 m2
Ortalama değer: 19.149 TL
Amortisman: 16 yıl
Getiri: Yüzde 6,06
Bartın kiralık konut fiyatları
182 m2
Ortalama değer: 12.566 TL
Amortisman: 16 yıl
Getiri: Yüzde 6,45
Bayburt kiralık konut fiyatları
101 m2
Ortalama değer: 11.643 TL
Amortisman: 17 yıl
Getiri: Yüzde 5,98
Bilecik kiralık konut fiyatları
150 m2
Ortalama değer: 15.187 TL
Amortisman: 13 yıl
Getiri: Yüzde 7,93
Bingöl kiralık konut fiyatları
104 m2
Ortalama değer: 11.728 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,47
Bitlis kiralık konut fiyatları
115 m2
Ortalama değer: 12.386 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,19
Bolu kiralık konut fiyatları
158 m2
Ortalama değer: 15.632 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,56
Burdur kiralık konut fiyatları
138 m2
Ortalama değer: 12.864 TL
Amortisman: 16 yıl
Getiri: Yüzde 6,44
Bursa kiralık konut fiyatları
164 m2
Ortalama değer: 18.548 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,15
Denizli kiralık konut fiyatları
167 m2
Ortalama değer: 14.166 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,21
Edirne kiralık konut fiyatları
211 m2
Ortalama değer: 18.126 TL
Amortisman: 13 yıl
Getiri: Yüzde 7,71
Elazığ kiralık konut fiyatları
85 m2
Ortalama değer: 12.593 TL
Amortisman: 18 yıl
Getiri: Yüzde 5,63
Erzincan kiralık konut fiyatları
147 m2
Ortalama değer: 14.451 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,40
Erzurum kiralık konut fiyatları
107 m2
Ortalama değer: 14.852 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,85
Eskişehir kiralık konut fiyatları
162 m2
Ortalama değer: 15.880 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,38
Gaziantep kiralık konut fiyatları
12 m2
Ortalama değer: 15.876 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,82
İstanbul kiralık konut fiyatları
273 m2
Ortalama değer: 25.957 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,84
İzmir kiralık konut fiyatları
245 m2
Ortalama değer: 25.266 TL
Amortisman: 14 yıl
Getiri: Yüzde 7,15
Giresun kiralık konut fiyatları
130 m2
Ortalama değer: 14.784 TL
Amortisman: 15 yıl
Getiri: Yüzde 6,57