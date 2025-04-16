Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Endeksa verilerine göre, tüm illerde yıllık değişim oranı artış yönünde ve bu artışlar %41 ila %78 arasında değişiyor. Verilere bakıldığında en ucuz ve en pahalı kiralık konutlarının hangi illerde yer aldığı belli oldu. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

1 /30 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre her ay kira zam oranı belirleniyor. Nisan ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 51,26 şeklinde oldu. Kira sınırının kalkması ve Suriyelilerin geri dönüşüyle kiralık konut piyasası canlandı. Endeksa verilerine dayanıyor ve Mart 2025 itibarıyla Türkiye’deki bazı illerdeki ortalama kiralık konut fiyatlarını gösteriyor. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

2 /30 Adana kiralık konut fiyatları 144 m2 Ortalama değer: 17.170 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,21

3 /30 Adıyaman kiralık konut fiyatları 111 m2 Ortalama değer: 13.928 TL Amortisman: 13 yıl Getiri: Yüzde 7,77

4 /30 Afyonkarahisar kiralık konut fiyatları 132 m2 Ortalama değer: 15.098 TL Amortisman: 16 yıl Getiri: Yüzde 6,38



5 /30 Aksaray kiralık konut fiyatları 131 m2 Ortalama değer: 12.670 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,47

6 /30 Amasya kiralık konut fiyatları 135 m2 Ortalama değer: 14.873 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,87

7 /30 Ankara kiralık konut fiyatları 199 m2 Ortalama değer: 23.240 TL Amortisman: 12 yıl Getiri: Yüzde 8,57

8 /30 Antalya kiralık konut fiyatları 207 m2 Ortalama değer: 20.658 TL Amortisman: 16 yıl Getiri: Yüzde 6,06

9 /30 Artvin kiralık konut fiyatları 197 m2 Ortalama değer: 17.544 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,06

10 /30 Aydın kiralık konut fiyatları 197 m2 Ortalama değer: 19.861 TL Amortisman: 18 yıl Getiri: Yüzde 5,58

11 /30 Ağrı kiralık konut fiyatları 118 m2 Ortalama değer: 13.331 TL Amortisman: 12 yıl Getiri: Yüzde 8,54

12 /30 Balıkesir kiralık konut fiyatları 191 m2 Ortalama değer: 19.149 TL Amortisman: 16 yıl Getiri: Yüzde 6,06

13 /30 Bartın kiralık konut fiyatları 182 m2 Ortalama değer: 12.566 TL Amortisman: 16 yıl Getiri: Yüzde 6,45

14 /30 Bayburt kiralık konut fiyatları 101 m2 Ortalama değer: 11.643 TL Amortisman: 17 yıl Getiri: Yüzde 5,98

15 /30 Bilecik kiralık konut fiyatları 150 m2 Ortalama değer: 15.187 TL Amortisman: 13 yıl Getiri: Yüzde 7,93

16 /30 Bingöl kiralık konut fiyatları 104 m2 Ortalama değer: 11.728 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,47

17 /30 Bitlis kiralık konut fiyatları 115 m2 Ortalama değer: 12.386 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,19

18 /30 Bolu kiralık konut fiyatları 158 m2 Ortalama değer: 15.632 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,56

19 /30 Burdur kiralık konut fiyatları 138 m2 Ortalama değer: 12.864 TL Amortisman: 16 yıl Getiri: Yüzde 6,44

20 /30 Bursa kiralık konut fiyatları 164 m2 Ortalama değer: 18.548 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,15

21 /30 Denizli kiralık konut fiyatları 167 m2 Ortalama değer: 14.166 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,21

22 /30 Edirne kiralık konut fiyatları 211 m2 Ortalama değer: 18.126 TL Amortisman: 13 yıl Getiri: Yüzde 7,71

23 /30 Elazığ kiralık konut fiyatları 85 m2 Ortalama değer: 12.593 TL Amortisman: 18 yıl Getiri: Yüzde 5,63

24 /30 Erzincan kiralık konut fiyatları 147 m2 Ortalama değer: 14.451 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,40

25 /30 Erzurum kiralık konut fiyatları 107 m2 Ortalama değer: 14.852 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,85

26 /30 Eskişehir kiralık konut fiyatları 162 m2 Ortalama değer: 15.880 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,38

27 /30 Gaziantep kiralık konut fiyatları 12 m2 Ortalama değer: 15.876 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,82

28 /30 İstanbul kiralık konut fiyatları 273 m2 Ortalama değer: 25.957 TL Amortisman: 15 yıl Getiri: Yüzde 6,84



29 /30 İzmir kiralık konut fiyatları 245 m2 Ortalama değer: 25.266 TL Amortisman: 14 yıl Getiri: Yüzde 7,15