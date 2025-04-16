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Kiralık konutun en pahalı olduğu il şaşırttı: İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

Kiralık konutun en pahalı olduğu il şaşırttı: İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

10:5216/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
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Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Endeksa verilerine göre, tüm illerde yıllık değişim oranı artış yönünde ve bu artışlar %41 ila %78 arasında değişiyor. Verilere bakıldığında en ucuz ve en pahalı kiralık konutlarının hangi illerde yer aldığı belli oldu. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre her ay kira zam oranı belirleniyor. Nisan ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 51,26 şeklinde oldu. Kira sınırının kalkması ve Suriyelilerin geri dönüşüyle kiralık konut piyasası canlandı. Endeksa verilerine dayanıyor ve Mart 2025 itibarıyla Türkiye’deki bazı illerdeki ortalama kiralık konut fiyatlarını gösteriyor. İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...

Adana kiralık konut fiyatları

144 m2

Ortalama değer: 17.170 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,21

Adıyaman kiralık konut fiyatları

111 m2

Ortalama değer: 13.928 TL

Amortisman: 13 yıl

Getiri: Yüzde 7,77

Afyonkarahisar kiralık konut fiyatları

132 m2

Ortalama değer: 15.098 TL

Amortisman: 16 yıl

Getiri: Yüzde 6,38


Aksaray kiralık konut fiyatları

131 m2

Ortalama değer: 12.670 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,47

Amasya kiralık konut fiyatları

135 m2

Ortalama değer: 14.873 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,87

Ankara kiralık konut fiyatları

199 m2

Ortalama değer: 23.240 TL

Amortisman: 12 yıl

Getiri: Yüzde 8,57

Antalya kiralık konut fiyatları

207 m2

Ortalama değer: 20.658 TL

Amortisman: 16 yıl

Getiri: Yüzde 6,06

Artvin kiralık konut fiyatları

197 m2

Ortalama değer: 17.544 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,06

Aydın kiralık konut fiyatları

197 m2

Ortalama değer: 19.861 TL

Amortisman: 18 yıl

Getiri: Yüzde 5,58

Ağrı kiralık konut fiyatları

118 m2

Ortalama değer: 13.331 TL

Amortisman: 12 yıl

Getiri: Yüzde 8,54

Balıkesir kiralık konut fiyatları

191 m2

Ortalama değer: 19.149 TL

Amortisman: 16 yıl

Getiri: Yüzde 6,06

Bartın kiralık konut fiyatları

182 m2

Ortalama değer: 12.566 TL

Amortisman: 16 yıl

Getiri: Yüzde 6,45

Bayburt kiralık konut fiyatları

101 m2

Ortalama değer: 11.643 TL

Amortisman: 17 yıl

Getiri: Yüzde 5,98

Bilecik kiralık konut fiyatları

150 m2

Ortalama değer: 15.187 TL

Amortisman: 13 yıl

Getiri: Yüzde 7,93

Bingöl kiralık konut fiyatları

104 m2

Ortalama değer: 11.728 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,47

Bitlis kiralık konut fiyatları

115 m2

Ortalama değer: 12.386 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,19

Bolu kiralık konut fiyatları

158 m2

Ortalama değer: 15.632 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,56

Burdur kiralık konut fiyatları

138 m2

Ortalama değer: 12.864 TL

Amortisman: 16 yıl

Getiri: Yüzde 6,44

Bursa kiralık konut fiyatları

164 m2

Ortalama değer: 18.548 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,15

Denizli kiralık konut fiyatları

167 m2

Ortalama değer: 14.166 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,21

Edirne kiralık konut fiyatları

211 m2

Ortalama değer: 18.126 TL

Amortisman: 13 yıl

Getiri: Yüzde 7,71

Elazığ kiralık konut fiyatları

85 m2

Ortalama değer: 12.593 TL

Amortisman: 18 yıl

Getiri: Yüzde 5,63

Erzincan kiralık konut fiyatları

147 m2

Ortalama değer: 14.451 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,40

Erzurum kiralık konut fiyatları

107 m2

Ortalama değer: 14.852 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,85

Eskişehir kiralık konut fiyatları

162 m2

Ortalama değer: 15.880 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,38

Gaziantep kiralık konut fiyatları

12 m2

Ortalama değer: 15.876 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,82

İstanbul kiralık konut fiyatları

273 m2

Ortalama değer: 25.957 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,84


İzmir kiralık konut fiyatları

245 m2

Ortalama değer: 25.266 TL

Amortisman: 14 yıl

Getiri: Yüzde 7,15

Giresun kiralık konut fiyatları

130 m2

Ortalama değer: 14.784 TL

Amortisman: 15 yıl

Getiri: Yüzde 6,57

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