Türkiye’de yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiş olsa da, her yıl Sonbahar ekinoksunun ardından Ekim ayının ortalarında vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe veya okula gidenler, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor.