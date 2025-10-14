Türkiye'nin yaz saati kış saati uygulamasına geçip geçmeyeceği ve kış saati uygulaması detayları araştırılıyor. Ekim ayına girilmesiyle yaz saati tartışması yeniden başladı. Vatandaşlar, 2025 yılında saatlerin geri alınıp alınmayacağını öğrenmek istiyor. Binlerce kişi şu sıralar yoğun şekilde "Saatler geri alınacak mı" sorusunu yöneltiyor. Türkiye'de saatler geri alınacak mı, niye geri alınmıyor? Saatler ne zaman geri alınacak 2025? İşte detaylar.
Türkiye’de yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiş olsa da, her yıl Sonbahar ekinoksunun ardından Ekim ayının ortalarında vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe veya okula gidenler, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor.
TÜRKİYE'DE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI?
Ülkemizde 2016 yılında geçilen kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle saatler 1 saat geri alınmayacak.
AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avrupa'da ise kış ve yaz saati uygulamaları halen devam ediyor. Kış saati uygulamasına Avrupa'da 26 Ekim Pazar gece yarısı saat 03:00'te geçilecek. Saatler bu tarihte 1 saat geri alınacak. ABD’de ise bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı olacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması işlemidir.
Amaç, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve özellikle kış aylarında sabah saatlerinde günün daha erken aydınlanmasını sağlamaktır.
Yaz saati uygulaması: Gün ışığından daha uzun süre yararlanmak için saatler ileri alınır.
Kış saati uygulaması: Saatler tekrar geri alınarak normal (standart) saat dilimine dönülür.
Dünya genelinde birçok ülke yaz ve kış saati uygulamasını dönüşümlü olarak kullanır.