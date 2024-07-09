Klima kullananlar dikkat! Serinleyim derken sağlığınızdan olmayın!

Klima özellikle yaz aylarında bizim hayat konforumuzu artıran bir şey ama etkileri kadar bizim istemediğimiz sıkıntıları da mevcut. Kesintisiz şekilde klima kullanımını önermeyene uzmanlar, 3 saatte bir klimaların kapatılıp, ortamın havalandırılması sağlık açısından çok uygun olacağını söylüyor.

Klima kullanımında en çok görülen problem kas ağrıları. Kas ve baş ağrıları dışında klima, ciddi bir cilt ve göz kuruluğu yapabiliyor. Özellikle lejyoner dediğimiz, Legionella bakterisinin yarattığı bir zatürre çeşidine sebep olabiliyor. Klima kullanırken, dereceyi mümkün olduğunca oda ortamına göre ayarlamamız gerekiyor. Çok düşük ısıları kesinlikle uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. 22 derecenin altındaki ısınları çok tercih etmememiz gerekiyor.