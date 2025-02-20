Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detayları netleşti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında kampanyanın içeriğini açıkladı. Yılmaz, 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulduğunu belirterek, kampanyanın gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracağını ifade etti.
Emlak Konut, "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında peşinatsız konut sahibi olma imkanı sunulurken, azalan taksit modeli ve 60 ay vadeli 0.99 faiz oranı gibi avantajlar da yer alıyor. 25 farklı projede geçerli olacak kampanya, sektöre ivme kazandırmayı hedefliyor.
Kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsadığını belirten Yılmaz fiyatların 5 milyon 600 bin lira civarından başladığını söyledi. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında çeşitli konumlardaki projelerin kampanyaya dahil olduğunu ifade eden Yılmaz 3 farklı ödeme seçeneği sunulan modelleri şöyle anlattı:
PEŞİNATSIZ SEÇENEK
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
İLK YIL ÖDEMESİZ MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
LEASING İMKANI VAR
Üçüncü modelde ise, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulduğunu belirten Yasir Yılmaz "Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
KONUT SORUNUNA NEŞTER ATIYORUZ
Bakan Murat Kurum kampanyanın detaylarının belli olmasının ardından bir açıklama yaptı. Tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını deprem bölgesinde yaptıklarını belirten Kurum şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın tamamını Allah'ın izniyle yuvalarına kavuşturacağız. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut/kira sorununa da neşter atıyoruz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız'ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamız ile de dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."
SON BAŞVURU TARİHİ 23 MART
Yılmaz, kampanyanın son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu belirtti. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un web sitesi, çağrı merkezi veya satış ofislerinden bilgi alabilecek.