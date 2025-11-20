KONYA’DAKİ TOKİ SOSYAL KONUTLARI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? TOKİ evleri peşinat ve 1+1, 2+1 aylık taksitleri ne kadar?

500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Projenin ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması öngörülüyor. 1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek konutların ise Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor. Konya’da 15 bin 200 konutun inşa edileceği projede, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti. İşte TOKİ Konya konutları 1+1, 2+1 peşinatları ve aylık taksit ödeme planı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki Konya’daki TOKİ sosyal konutları fiyatları ne kadar olacak, peşinat ve 1+1, 2+1 aylık taksitleri ne kadar? İşte detaylar.
Konya'da TOKİ 500 bin sosyal 55 metrekarelik 1+1 konut fiyatı ne kadar?
Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Konya'da TOKİ 500 bin sosyal 65 metrekarelik 2+1 konut fiyatı ne kadar?
Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Konya'da TOKİ 500 bin sosyal 80 metrekarelik 2+1 konut fiyatı ne kadar?
Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ konutları nereye yapılacak, 500 bin sosyal konut TOKİ evleri hangi ilçelere olacak?
Konya’da 500 bin sosyal konutları Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Şehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadıhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ilçelerinde konut inşa edecek.