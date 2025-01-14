Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarını ne zaman açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.