Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel alıyor. 9 Ocak 2025 tarihinde başlayan KPSS-2025/3 tercih işlemleri, 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Peki KPSS-2025/3 tercih başvurusu nasıl yapılacak, alımlar hangi branşta olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alacak. Müjdeyi Bakan Murat Kurum vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih başvuru ekranı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte KPSS-2025/3 yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.
Adaylar tercihlerini, 9 Ocak itibaren 15 Ocak'a kadar yapabilecektir" denildi. Bakanlığa, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak. Yerleştirme işlemi bu perşembe veya cuma günü başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel hangi branşta olacak?
ÖSYM aracılığıyla duyurulacak. 527 sözleşmeli personelin dağılımı ise şu şekilde; ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar.
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarını ne zaman açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
İşte KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı