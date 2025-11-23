ÖSYM sınav takvimi açıklandı. 2026 yılı KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınav ve başvuru takvimi belli oldu. Buna göre lisans mezunlarının gireceği KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınavları ve başvuruları ne zaman? İşte 2026 KPSS başvuru tarihi.

1 /5 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2026 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınavları ve başvuruları ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

2 /5 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınavları ne zaman? KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül’de, KPSS ön lisans 6 Eylül'de, KPSS ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim’de yapılacak.



3 /5 ÖSYM 2026 KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? KPSS lisans sınavı başvuru işlemleri 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta tamamlanacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 /5 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. KPSS önlisans sonuçları, 30 Ekim, KPSS ortaöğretim sonuçları da 19 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.