KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar arasında branş sıralamaları büyük bir merak konusu oldu. Branş sıralamaları, adayların kendi alanlarındaki diğer adaylarla nasıl bir rekabet içerisinde olduklarını görmelerine olanak tanır. Peki, KPSS branş sıralaması nedir, nasıl öğrenilir ve neden bu kadar önemlidir? İşte detaylar...
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu sıralamalar, tamamen adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş olup, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylarla kıyaslama yaparak başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan bir hizmettir. Ancak, bu sıralamaların yerleştirme işlemleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını unutmamak gerekir. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu çerçevede değerlendirip, buna göre hareket etmeleri önemlidir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. Branş sıralamalarının 24 Ağustos itibariyle erişime açılması bekleniyor.
Branş sıralamalarına mezuniyet durumu alanı 'mezun' ve 'okuyor' olan adayların dahil edilmesi
ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.
ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.
Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.
Farklı puanı olan adayların belli branşlarda aynı sıralamaya sahip olması
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.
Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.
Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.