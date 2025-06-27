KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı bu yıl yapılacak mı? Lise ve ön lisans mezunları KPSS'ye ne zaman girecek?

KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenir. Bu nedenle her yıl bu sınavlara yönelik başvuru süreci bulunmaz. Son olarak 2024 yılında yapılan bu oturumlar, 2025 yılı ÖSYM sınav takviminde yer almamaktadır.