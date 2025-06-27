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KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı bu yıl yapılacak mı? Lise ve ön lisans mezunları KPSS'ye ne zaman girecek?

KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı bu yıl yapılacak mı? Lise ve ön lisans mezunları KPSS'ye ne zaman girecek?

12:4427/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takviminde KPSS Lisans oturumlarına yer verildi; ancak KPSS Ortaöğretim (lise) ve KPSS Ön Lisans oturumlarına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Bu durum, sınava hazırlanan adaylar arasında "Bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı yapılmayacak mı?" sorularını gündeme taşıdı.

KPSS 2025 süreci lisans başvurularının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Lisans düzeyindeki adaylar sınav hazırlıklarını sürdürürken, özellikle önlisans ve ortaöğretim mezunları da “Bu yıl sınav yapılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.


2025 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS SINAVI VAR MI?

KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları iki yılda bir, çift yıllarda uygulanıyor. 2024 yılında bu sınavlar gerçekleştirildiği için, 2025 yılı içerisinde KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumu yapılmayacak. Bir sonraki sınavlar 2026 yılında düzenlenecek.



KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenir. Bu nedenle her yıl bu sınavlara yönelik başvuru süreci bulunmaz. Son olarak 2024 yılında yapılan bu oturumlar, 2025 yılı ÖSYM sınav takviminde yer almamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN OLUR?

ÖSYM, sınav tarihinden yaklaşık 2-3 ay önce başvuru sürecini başlatır. Bu doğrultuda, KPSS 2026 Önlisans ve Ortaöğretim sınavları için başvuruların 2026 yaz aylarında (Temmuz-Ağustos gibi) alınması öngörülmektedir.


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