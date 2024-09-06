KPSS puanı ile memur alımı yapacak kurumlar merak konusu. KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştiren kamu kurumları bir bir personel alımı ilanı yayımlıyor. Peki KPSS puanı ile memur alımı yapacak kurumlar hangileri? İşte kamu personel alımı iş ilanları…
KPSS puanı ile memur alımı, kamu sektöründe istihdam olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bir konudur. Özellikle son dönemde birçok kamu kurumu, farklı kadrolarda personel alımı için ilanlar yayınlıyor. Bu durum, hem istihdam açısından hem de kariyer planlaması açısından önemli fırsatlar sunuyor.
KPSS Puanıyla Alım Yapan Kurumlar
KPSS puanı ile alım yapan kurumlar oldukça geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Bunlar arasında;
Bakanlıklar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi birçok bakanlık, düzenli olarak KPSS puanı ile personel alımı yapmaktadır.
Belediyeler: Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere memur alımı gerçekleştirmektedir.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler): TCDD, PTT, TOKİ gibi kurumlar da KPSS puanı ile personel alımı yapmaktadır.
Diğer Kamu Kurumları: Üniversiteler, kamu hastaneleri, sosyal güvenlik kurumları gibi birçok kurum da KPSS puanı ile personel alımı yapmaktadır.
Kamu personel alımı iş ilanları, Resmi Gazete başta olmak üzere, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
(kamuilan.sbb.gov.tr) ile İŞKUR üzerinden açıklanmakta.
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KPSS puanı ile memur alımı, kamu sektöründe istihdam olmak isteyenler için önemli bir fırsattır. Güncel ilanları takip ederek, başvuru şartlarını dikkatlice okuyarak ve kendinizi sınavlara iyi hazırlayarak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
Bu bilgiler genel bir çerçeve sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.
KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİSİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)
KPSS Sınavı; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunları adayların, kamu kurum ve kuruluşlarda memur olabilmek için uygulanan bir sınavdır. Adayların mezun olduğu bölüm ile başvuracakları kadrolar değişim göstermektedir.
KPSS Sınavı, adayların karşısına KPSS A ve KPSS B olarak gelmektedir.
KPSS B Sınavına Kimler Girebilir?
Lisans mezunları, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunları adayları girebilmektedirler ve merkezi atama ile göreve başlarlar. Herkesin bölümüne göre merkezi atama kadrosu değişim arz etmektedir
Bankacılık bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Bankacılık bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Bankacılık bölümü mezunları P1 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Bankacılık bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Bankacılık bölümü mezunları KPSS P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorumludur.
Bankacılık ve Finans bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Bankacılık ve Finans bölümü mezunları P1 ve P40 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Bankacılık ve Finans bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Bankacılık ve Finans bölümü mezunları KPSS P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından, P40 puan türünde ise Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk ve ÇEKO (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü) alanlarından sorumludur.
Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümü mezunları P1 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları KPSS P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorumludur.
Ekonometri bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Ekonometri bölümü mezunları P1 ve P34 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Ekonometri bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Ekonometri bölümü mezunları KPSS P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından, P34 puan türünde ise Genel Yetenek, Genel Kültür ve Uluslararası İlişkiler alanlarından sorumludur.
Ekonomi bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Ekonomi bölümü mezunları P1 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Ekonomi bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Ekonomi bölümü mezunları KPSS P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorumludur.
Hukuk bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Hukuk bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Hukuk bölümü mezunları KPSS P1, P6, P8, P11, P20, P21, P35, P40, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Hukuk bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Hukuk bölümü mezunları P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür
Hukuk bölümü mezunları P6 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi
Hukuk bölümü mezunları P8 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat ve Maliye
Hukuk bölümü mezunları P11 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler
Hukuk bölümü mezunları P20 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk ve Maliye
Hukuk bölümü mezunları P21 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat ve Maliye
Hukuk bölümü mezunları P35 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler
Hukuk bölümü mezunları P40 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk ve ÇEKO
Hukuk bölümü mezunları P42 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve ÇEKO
Hukuk bölümü mezunları P43 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve ÇEKO
Hukuk bölümü mezunları P44 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür ve Muhasebe
Hukuk bölümü mezunları P45 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, İşletme ve Muhasebe
Hukuk bölümü mezunları P46 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat, İşletme ve Muhasebe
Hukuk bölümü mezunları P47 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat ve Maliye ve Muhasebe
Hukuk bölümü mezunları P48 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat ve Maliye ve Muhasebe alanlarından sorumludur.
İktisat bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
İktisat bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
İktisat bölümü mezunları P1, P11, P22, P34, P40, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
İktisat bölümü mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
İktisat bölümü mezunları P1 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür
İktisat bölümü mezunları P11 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler
İktisat bölümü mezunları P22 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe
İktisat bölümü mezunları P34 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür ve Uluslararası İlişkiler
İktisat bölümü mezunları P40 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk ve ÇEKO
İktisat bölümü mezunları P42 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve ÇEKO
İktisat bölümü mezunları P43 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve ÇEKO
İktisat bölümü mezunları P44 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür ve Muhasebe
İktisat bölümü mezunları P45 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, İşletme ve Muhasebe
İktisat bölümü mezunları P46 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür İktisat, İşletme ve Muhasebe
İktisat bölümü mezunları P47 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe
İktisat bölümü mezunları P48 puan türüne göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe alanlarından sorumludur.
İstatistik bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
İstatistik mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
İstatistik bölümü mezunları P8, P12, P13, P25, P34, P35, P40 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
İşletme bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
İşletme bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
İşletme bölümü mezunları P1,P2,P11,P23,P40,P42,P43,P44,P45,P46,P47,P48 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Kamu Yönetimi bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Kamu Yönetimi bölümü mezunları P1 ve P30 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Maliye bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Maliye bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Maliye bölümü mezunlarıP19,P20,P21,P22,P23, P24 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Siyasal Bilgiler bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Siyasal Bilgiler bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Siyasal Bilgiler bölümü mezunları P1,P6,P8,P11,P35,P40,P42,P43,P44,P45,P46,P47,P48 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Uluslararası Ticaret bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Uluslararası Ticaret bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Uluslararası Ticaret bölümü mezunları P1 ve P18 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Uluslararası Ticaret mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Uluslararası Ticaret mezunları P1 puan türüne göre Genel Yetenek ve Genel Kültür
Uluslararası Ticaret mezunları P18 puan türünde ise Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme ve Muhasebe alanlarından sorumludur.
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları hangi puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler?
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için KPSS Puan Türü nedir?
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları P36 puan türünde KPSS tercihinde bulunabilirler.
Uluslararası mezunları puan türüne göre hangi KPSS alanlarından sorumludur?
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları P36 puan türünde ise Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat ve Uluslararası İlişkiler alanlarından sorumludur.