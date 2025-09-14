KPSS 2025 Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav yorumlarına çevrildi. Bu yıl toplam 127 bin 307 adayın başvurduğu sınavlar, 30 ilde 35 merkezde, 345 bina ve 4 bin 538 salonda gerçekleştirildi. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte sosyal medyada adayların yorumları paylaşılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "KPSS Alan Bilgisi sınavı kolay mıydı, zor muydu?" sorusu gündeme gelirken, adaylar sınavın genel atmosferi ve soruların zorluk derecesi hakkında görüşlerini dile getiriyor. İşte 14 Eylül KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. Toplam 127 bin 307 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi kapsamındaki sınavlar, 30 ilde 35 sınav merkezinde 345 bina, 4 bin 538 salonda gerçekleştirildi. Sınav sona ererken gözler KPSS yorumlarına çevrildi. KPSS alan bilgisi sınav yorumları her sınav sonrası olduğu gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi. Bugün saat 10.15'te başlayan ve işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı. 40 bin 637 adayın başvurduğu üçüncü oturumda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi. Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak ve KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Peki KPSS sınav yorumu: KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı?
İşte KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına katılan adayların yorumları:
"ilk ve son kpss deneyimimdi böyle şeyler bana ters hocam katlanamam"
"Siz kendinizi yormayı seviyorsunuz cümlesinin bünyede biraktiği öfke ile hala atanamadın mı cümlesinin bıraktığı öfke ölümüne kapışır "
"Kpss sınavına girenleri bekleyenler klubü falan neden yok? The walking dead sahnesi gibi bina önünde ileri geri takılıyoruz"
"Öğretmeni yücelten toplum, huzuru inşa eder. #kpss2025"
"Alan bilgisi oturumunda yapılan 3 farklı oturum tek kitapçığa düşürülmeli."
İstatistik sorularını çözen bordo berelidir.
Bugün KPSS iktisat ve maliye alan sınavına girdim. Ya ben iktisat ve maliye bilmiyorum ya da bunlar zor zanaatlar, ama söyleyeceğim tek bir şey var Allah iktisatçılarımıza ve maliyecilerimize zeval vermesin.
KPSS istatistik neydi öyle.
Sınavda KPSS istatistik sorularına görüldü attım.
KPSS istatistik sorularını kim hazırladıysa tebrik ederim kolay hiçbir soru yoktu.
Bir tane sorudan emin olamazken bölümü nasıl bitirmişim acaba.
İstatistikten tek beklentim bir kaç aritmetik ortalama medyan sorusu çözmekti nasip olmadı nasipten ötesi yoktur ne yapalım.