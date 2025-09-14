İstatistik sorularını çözen bordo berelidir.

Bugün KPSS iktisat ve maliye alan sınavına girdim. Ya ben iktisat ve maliye bilmiyorum ya da bunlar zor zanaatlar, ama söyleyeceğim tek bir şey var Allah iktisatçılarımıza ve maliyecilerimize zeval vermesin.