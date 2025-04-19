Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'a kadar sürecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve hak sahibi 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndaki gibi emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak net ödeme tarihleri ve miktarına dair kesin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak. Şu an için ödemelerin bayram öncesi günlerde yapılması tahmin ediliyor.