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Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

11:1419/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinde. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını merak ediyor. İkinci ikramiyeye ilişkin ödeme takvimi ve rakamlar, önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'a kadar sürecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve hak sahibi 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndaki gibi emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak net ödeme tarihleri ve miktarına dair kesin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak. Şu an için ödemelerin bayram öncesi günlerde yapılması tahmin ediliyor.

KUBRAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 Bin TL.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir. Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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