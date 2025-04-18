KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. 2025 yılı Kurban Bayramı için ikramiye hazırlıkları tamamlanırken, ödemelerin mayıs ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. 3 bin lira olarak ödenecek ikramiyeden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimler de yararlanacak. Resmi ödeme takviminin önümüzdeki günlerde SGK tarafından duyurulması bekleniyor.
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak, 9 Haziran’da sona erecek. Bayram yaklaşırken emekli ikramiyesiyle ilgili beklentiler de artıyor. 2025 yılında da 3 bin lira olarak ödenmesi beklenen bayram ikramiyesinin, bayramdan önceki hafta yani mayıs ayının son günlerinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ödemelerin 27-31 Mayıs haftasında tamamlanması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin yanı sıra dul, yetim ve hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak. Resmi ödeme takvimi SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 Bin TL.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir. Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.