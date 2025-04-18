KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak, 9 Haziran’da sona erecek. Bayram yaklaşırken emekli ikramiyesiyle ilgili beklentiler de artıyor. 2025 yılında da 3 bin lira olarak ödenmesi beklenen bayram ikramiyesinin, bayramdan önceki hafta yani mayıs ayının son günlerinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ödemelerin 27-31 Mayıs haftasında tamamlanması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin yanı sıra dul, yetim ve hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak. Resmi ödeme takvimi SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.