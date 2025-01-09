ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Yeni bölüm tarihi netleşti. Kuruluş Osman'ın 177. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşı nedeniyle ara verilen diziler arasında olan Kuruluş Osman 177. bölüm yayınlanma tarihi belli oldu. Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan popüler bir Türk tarihi drama televizyon dizisidir. Mehmet Bozdağ tarafından yaratılan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in hayatına ve mücadelesine odaklanıyor. ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Yeni bölüm tarihi netleşti.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 177. bölümü, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek. ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Osman Bey'in mücadelesini ve Kayı Obası'nın yeni maceralarını izlemek isteyenler için, bu bekleyiş yılbaşı tatiliyle birlikte iki haftaya çıkmış oldu.
KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bu bölümde, Osman Bey'in Moğol Komutanı Ulugan'la olan çekişmesi ve Kayı Obası'nda yaşanacak yeni gelişmeler izleyicileri bekliyor. Yeni bölümde, Osman Bey'in stratejileri ve obanın güvenliğini sağlamak için attığı adımlar merak konusu.
İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:
Burak Özçivit: Osman Bey
Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey, Kayı Obası'nın beyidir. Malhun Hatun'la olan evliliğinden Orhan Bey, Bala Hatun'la yaptığı evlilikten Alaeddin Bey dünyaya gelmiştir. Kararlı ve güçlü yapısıyla düşmanlarıyla mücadele eden Osman Bey, devlet olma hayaliyle birbiri ardına fetih yapar. Osman Bey'in kararlılığı Kayı Obası'nın günden güne büyümesini sağlar. Adaletiyle bilinen Osman Bey, yeri geldiğinde stratejik hamleleriyle de düşmanı alt etmeyi başarır.
Özge Törer: Bala Hatun
Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-Rum teşkilatının başıdır. Fetih ve savaşlarda ön safta olan Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerindendir. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, Osman Bey'e bağlılığını sürdürmüştür.
Emre Bey: Orhan Bey
Orhan Bey babasının yolundan ilerlemektedir. Karacahisar'ın Beyidir. Orhan Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü adaydır. Stratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görmektedir. Bunun için orduyu güçlendirme adımları atacak ve akıl oyunlarıyla birçok düşmanını alt edecektir.
Çağrı Şensoy: Cerkutay
Moğol komutanı Balgay'ın askeri olan Cerkutay, sonradan Osman Bey'in yanına geçmiştir. Cerkutay, Osman Bey'in alpları arasında yer alırken İslamiyeti seçerek Müslüman olmuştur. Sürekli yiyip içen ve Osman Bey'e sadakatini kaybetmeyen Cerkutay, savaşlarda en ön saflarda yer alır.
Yiğit Uçan: Boran
Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biridir. Gözü pek, cesur ve korkusuz bir alp olan Boran Alp, Kayı'nın da sevilen isimlerindendir. Boran Alp, karısı Gonca Hatun'u öldüren Julia'dan intikamını almıştır.
Ömer Faruk Aran: Alaeddin Bey
Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.
Özgür Çevik: Komutan Lucas
Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.
Devrim Saltoğlu: Ulugan
Emir Çoban'ın en önemli komutanlarındandır. Babası ve dedesi de büyük bir komutandır. Hanedan soyundandırlar. Usta bir savaşçı ve siyasi bir dehadır. Otoriterdir. Soğukkanlı ve acımasızdır. Kibirlidir. İktidar hırsı vardır. Onlara biat etmeyen herkesi hizaya getirecek siyasi dehaya sahiptir. Hizaya gelmeyen herkesi büyük acılar yaşatarak yok eder. Had bildiriciliğiyle meşhurdur!
Leya Kırşan: Fatma Hatun
Fatma Hatun'un neşeli bir yapısı vardır. Cıvıl cıvıldır, yerinde duramaz. Meraklıdır; ailesinin sorunlarıyla ilgilenir. Onları çözmek için uğraşır. Osman Bey'in sır küpüdür. Fatma Hatun, ağabeylerine çok bağlıdır.