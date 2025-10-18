Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2025: 2025-2026 KYK burs/kredi başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2025: 2025-2026 KYK burs/kredi başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

09:3618/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

KYK burs başvuru sürecinde sona gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim yılı burs ve kredi başvuruları 17 Ekim itibarıyla sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs sonuçlarında geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurular 17 Ekim’de sona erecek. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?

Sonuçlar açıklandığında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, taahhütname onayını e-Devlet üzerinden belirlenen süre içinde yapması gerekiyor. Onay işlemi yapılmazsa burs hakkı iptal ediliyor. Onay sonrası ilk ödemeler genellikle Aralık ayı içinde toplu olarak (geriye dönük Kasım dahil) yatırılıyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

#kyk
#kyk burs
#kyk burs ve kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı Liste Açıklandı