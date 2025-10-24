KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHLERİ: KYK BURS, KREDİ SONUÇLARI e Devlet sorgulama ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

BURS VE KREDİ NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları öğrencilerin ekonomi, sosyal ve başarı durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda mevzuata uygun öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor.

YENİ YILDA ZAMLANACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.