KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHLERİ: KYK BURS, KREDİ SONUÇLARI e Devlet sorgulama ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği süreçte başvurular e-Devlet üzerinden alındı. Şimdi ise gözler KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sorgulama ekranı üzerinden burs veya kredi hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi, şimdi sırada sonuçlar var. Üniversite öğrencileri, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, sonuç duyurusunun ardından yine aynı sistem üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru değerlendirme işlemleri 17 Ekim itibariyle başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 5 (beş) gün geçerken henüz burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Ekim’de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım’da duyurulmuştu. Bu yıl en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KYK burs sonucu sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi kygm.gsb.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesabından “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.
“Burs alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar karşılıksız olarak burstan yararlanabilecek. “Kredi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli öğrenim kredisi alabilirler.
BURS VE KREDİ NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?
Burs/kredi başvuruları öğrencilerin ekonomi, sosyal ve başarı durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda mevzuata uygun öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor.
YENİ YILDA ZAMLANACAK
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.