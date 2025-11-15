KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2025? KYK bursu ne zaman yatacak, kredi ve burs toplu ödeme hangi tarihte yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleri için saatler sayılıyor! 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs sonuçlarının 4 Kasım tarihinde açıklanmasının ardından, öğrenciler ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, ilk toplu ödeme hangi tarihte? Bu yıl burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak?

1 /4 2025-2026 dönemi için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler “KYK bursu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca bu yılki burs ve kredi miktarları da araştırılıyor.

2 /4 KYK TAAHHÜTNAME ONAYI SON TARİHİ KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar e-Devlet üzerinden taahhütname onayını 9 Kasım Pazar saat 23:59'a kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

3 /4 İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026? KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin başlaması bekleniyor.