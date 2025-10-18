KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHİ: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman sona eriyor?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek yerleştirme süreci merak konusu oldu. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ek yurt başvurularını bekliyor.
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler gözünü ek başvurulara çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da boş kontenjanlar için ek yerleştirme yapacak.
KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjanla ilk defa yerleştirilen öğrenciler için YÖK kayıt tarihlerine bağlı olarak belirlenen yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alınıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.
Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.
SON GÜN 17 EKİM!
15 Ekim Çarşamba günü başlayan ek kontenjan yurt başvuruları, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona eriyor. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebiliyor.