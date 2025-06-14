LGS 2025 SINAV SÜRESİ: LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağlayacağı 2025 LGS sınavı, Türkiye genelinde 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da uygulanacak. Toplam 90 sorudan oluşan sınavın süresi 155 dakika olacak. Öğrenciler Türkçe, matematik ve fen gibi temel derslerden yöneltilen sorularla gelecekteki eğitim yolculuklarını belirleyecek.
LGS 2025 sınavı için büyük gün yaklaşıyor. Güzel bir lisede eğitim almak isteyen yüz binlerce öğrenci, 15 Haziran’da ter dökecek. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Ardından 45 dakikalık ara verilecek ve ikinci oturum saat 11.30’da başlayacak. Bu oturum 80 dakika sürecek. Öğrenciler toplam 90 soruyu 155 dakikada yanıtlayacak. Sınav günü tüm Türkiye’de milyonlarca aile nefesini tutacak.
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 LGS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda gerçekleştirilecek.
LGS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.