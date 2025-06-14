LGS 2025 SINAV SÜRESİ: LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.