LGS günü toplu taşıma ücretsiz, bedava olacak mı? 15 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar?

Ankara’da pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Ankara’da LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı. EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek. İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.