LGS sınavının bugün yapılmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de LGS puan hesaplama ve bu LGS puanı ile hangi lise türlerine girilebileceği. Lise tercih sürecinde büyük önem taşıyan bu puanlar, öğrencilerin gelecek eğitim hayatını şekillendiriyor. LGS'de puan hesaplama, belirli bir formül üzerinden yapılır. Her dersin kendi katsayısı bulunur ve 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte 2025 LGS puan hesaplama formülü ile MEB LGS 2025 lise taban puanları listesi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek. Sınav sonrası öğrenci ve veliler merak ettiği konu ise LGS puan hesaplama nasıl yapılır? sorusu olmakta. LGS için öğrencileri ilgilendiren bir baraj puanı bulunmuyor. Öğrenciler sınav puanına göre veya adrese dayalı olarak yerleştirme işlemi yapabiliyor. Adaylar için LGS puan hesaplama araçları ve yöntemleri öne çıkıyor. İşte, net sayılarına göre 2025 LGS puan hesaplama detayları.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS'de puan hesaplama, belirli bir formül üzerinden yapılır. Her dersin kendi katsayısı bulunur ve 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Netler hesaplandıktan sonra, bu netler derslerin ağırlıklı katsayıları ile çarpılarak toplam LGS puanınız elde edilir. Boş bırakılan sorular puan hesaplamasına etki etmez.
LGS puan hesaplaması, ilk olarak doğru ve yanlış cevap sayısının belirlenmesi ile başlar. Kurallara göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Buna bağlı olarak her test için net sayıları bulunur. Netler; doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak bulunur.
Net sayıları, ortalama başarı ve standart sapma gibi verilere göre dönüştürülerek standart puanlara (SP) çevrilir. Her testin standart puanı, o teste ait katsayıyla çarpılır. 2025 yılında bu katsayılar; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde 4; İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil testlerinde ise 1 puandır.
Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak LGS puanı elde edilir. Bu puan, öğrencinin başarı sıralamasını ve yüzdelik dilimi için kullanılır.
LGS'de bir de Okul Başarı Puanı olan OBP ile yapılan yerleştirme puanı bulunuyor. Merkezi sınav puanının yüzde 80'i ve okul başarı puanının yüzde 20'si alınarak hesaplanır. Yerleştirme Puanı = (Merkezi Sınav Puanı x 0.8) + (OBP x 0.2)
LGS puan hesaplama formülü:
1* X testi ham puanı = Öğrencinin X testindeki doğru sayısı − Öğrencinin X testindeki yanlış sayısı / 3
2* Standart Puan (SP) = 10 × (X testi ham puanı - X testin ham puan ortalaması) / X testin standart sapması + 50
3* X testi ağırlıklı standart puanı = X testinden alınacak standart puan × X testi ağırlıklı katsayısı
4 Toplam Ağırlıklı Standart Puan = Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı + T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Lise Türleri ve Giriş Puanları
LGS sonuçları açıklandığında, öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gibi farklı lise türlerini tercih edebilirler. Her lise türünün ve hatta her okulun, geçmiş yıllardaki başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre belirlenen farklı giriş puanı eşikleri bulunmaktadır.
Fen Liseleri: Genellikle en yüksek LGS puanı ile öğrenci alan liselerdir. Sayısal alana yatkın, bilim ve teknoloji alanında ilerlemek isteyen öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alır.
Anadolu Liseleri: Geniş bir yelpazede eğitim sunan, akademik başarıya odaklanan liselerdir. Fen Liselerinden sonra en yüksek puanlarla girilebilen okullar arasında yer alırlar.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Belirli meslek alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik eğitim verirler. Puanları, okulun ve alanın popülerliğine göre değişiklik gösterir. Özellikle son yıllarda bazı nitelikli mesleki ve teknik liselerin puanları, Anadolu liselerinin önüne geçebilmektedir.
İmam Hatip Liseleri: Din eğitimi ve genel lise müfredatını bir arada sunan okullardır. Bu liselerin de Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan bölümleri yüksek puanlarla öğrenci alabilmektedir.
Tercih yapmadan önce, geçmiş yılların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini incelemek, hedeflenen okulların güncel kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını kontrol etmek büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl değişebilir, bu nedenle güncel verilere MEB'in resmi duyurularından ulaşmak en doğrusudur.
MEB 2024 LGS TABAN PUANLARI şu şekilde olmuştu