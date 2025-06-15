LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS'de puan hesaplama, belirli bir formül üzerinden yapılır. Her dersin kendi katsayısı bulunur ve 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Netler hesaplandıktan sonra, bu netler derslerin ağırlıklı katsayıları ile çarpılarak toplam LGS puanınız elde edilir. Boş bırakılan sorular puan hesaplamasına etki etmez.

LGS puan hesaplaması, ilk olarak doğru ve yanlış cevap sayısının belirlenmesi ile başlar. Kurallara göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Buna bağlı olarak her test için net sayıları bulunur. Netler; doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak bulunur.