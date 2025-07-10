LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS sonuç tarihi 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihin öne çekilip çekilmeyeceği de öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

1 /5 LGS heyecanı devam ediyor… On binlerce öğrencinin katıldığı sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB takvimine göre sonuçlar 11 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Ancak “Sonuçlar erken açıklanır mı?” sorusu, özellikle sosyal medyada gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte gelişmeler…

2 /5 2025 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Lisere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından 11 Temmuz Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. 11 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları da paylaşılacak. Sonuçlara itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden yapılacak.

3 /5 LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR? LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

4 /5 LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN? Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.