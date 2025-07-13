1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS puanı ile öğrenci alan liseler nasıl tercih yapılacak? LGS puanı ve yüzdelik dilim mi esas alınacak? İşte MEB E Okul merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme başvuru ekranı.

1 /6 LGS tercih süreci başlıyor. 8. sınıf öğrencileri için heyecanla beklenen LGS tercih dönemi yarın başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı tercih sürecine çevrildi. LGS tercihleri, öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden kolayca yapılabilecek. Bu süreçte öğrenciler, yerleştirme puanlarını ve okul kontenjanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacaklar. Peki lise tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli? OBP ile lise tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar.

2 /6 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih süreci 14 Temmuz itibarile başlıyor. Lise tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

3 /6 LGS tercihleri nasıl yapılacak? Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.

4 /6 Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak. MEB 2025 LGS merkezi ve yerel yerleştirme başvuru ekranı için tıklayın

5 /6 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Tercih sürecinin tamamlanmasıyla yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.