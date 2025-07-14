LGS tercihleri için beklenen gün geldi. 963 binden fazla 8'inci sınıf mezunu öğrenci için lise tercih dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih kılavuzunu yayımladı. Lise adayları ise ilk olarak LGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? sorularına cevap arıyor. Lise tercihleri ne zaman bitecek? 2025 LGS tercihleri için son gün ne zaman? İşte detaylar...
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan tercih ekranı sayesinde, sınava giren binlerce öğrenci, aldıkları sözel ve sayısal puanlara göre lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercih sürecinde öğrencilere rehberlik etmek amacıyla MEB tarafından geliştirilen LGS Tercih Robotu da kullanıma sunuldu. Peki, tercihler hangi tarihe kadar yapılabilecek?
2025 LGS TERCİHLERİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI
Millî Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz 2025 tarihinde başladı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
24 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS TERCİHİ NASIL, KAÇ TANE YAPILIR?
Tercih işlemleri, Bakanlığımız https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 14-24 Temmuz 2025 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (anadolu lisesi, meslekî ve teknik anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir
a) Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile meslekî ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
b) Yerel yerleştirme; okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci
alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.