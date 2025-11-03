TOKİ eliyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, Malatya’da 9 bin 609 konut inşa edilecek. Peki Malatya’da TOKİ konutları nereye yapılacak? 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçede var? İşte Malatya TOKİ fiyatları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliği başlatıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden 10 Kasım itibariyle yapılacak. Proje kapsamında Malatya’da 9 bin 609 konut inşa edilecek. Peki Malatya’da TOKİ konutları nereye yapılacak? 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçede var?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Malatya’da Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Darendere, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Yazıhan ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 9 bin 609 sosyal konut Malatya’da hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Malatya’da yapılacak 9 bin 609 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konut Malatya fiyatları ne kadar?
Malatya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Malatya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Malatya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.