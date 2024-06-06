Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılır?

Otomatik vitese sahip arabalarda manuel arabalardan farklı olarak vites sürücü tarafından değiştirilmiyor. Adından da anlaşılacağı üzere vites sürüş esnasında otomatik olarak değişiyor. Bu nedenle otomatik vitesli araçlarda debriyaj bulunmuyor. Sol tarafta fren, sağ tarafta ise gaz pedalı bulunuyor. Otomatik vitesli araçlarda farklı vites seçenekleri bulunuyor: