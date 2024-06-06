Günümüzde birçok insan manuel vites kullanmakta zorluk çektiği için otomatik vites ehliyetine yönelmektedir. Otomatik vites ehliyeti ile manuel araç kullanmak mümkün değildir. otomatik vitesli araçlarda debriyaj bulunmuyor. Sol tarafta fren, sağ tarafta ise gaz pedalı bulunuyor. Peki manuel vites ehliyet sahibi otomatik viteste kullanabilir mi? Otomatik vitesli araçlarda vites nasıl değiştirilir? Otomatik vitesli araçlarda vites düşürmek için ne yapmalı? İşte otomatik vitesli araç hakkında bilinmesi gerekenler
Otomatik vitesli araçlar, son yıllarda Türkiye'de giderek daha fazla tercih edilmeye başladı. Özellikle yoğun şehir trafiğinde manuel vitesli araç kullanmanın zorluğu ve stresli olması, otomatik vitesli araçlara olan ilgiyi artırıyor. Peki, manuel vites ehliyet sahibi otomatik viteste kullanabilir mi? Otomatik vites ehliyet alan manuel kullanabilir mi? İşte detaylar.
Manuel ehliyet alan kişi otomatik araba kullanabilir mi?
Manuel vites ehliyet aldığınız takdirde ister manuel ister otomatik vites araba kullanabilirsiniz. Yani, manuel vites ehliyetine sahipken otomatik vites araç kullanmanızın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Otomatik vites ehliyet alan manuel kullanabilir mi?
Eğer otomatik vites ehliyet aldıysanız, manuel vitesli araçları kullanamazsınız.
Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılır?
Otomatik vitese sahip arabalarda manuel arabalardan farklı olarak vites sürücü tarafından değiştirilmiyor. Adından da anlaşılacağı üzere vites sürüş esnasında otomatik olarak değişiyor. Bu nedenle otomatik vitesli araçlarda debriyaj bulunmuyor. Sol tarafta fren, sağ tarafta ise gaz pedalı bulunuyor. Otomatik vitesli araçlarda farklı vites seçenekleri bulunuyor:
D: Sürüş moduna geçmek için kullanılıyor.
R: Geri vites anlamına geliyor.
P: Park halinde kullanılması gerekiyor.
N: Vitesi boşa almaya yarıyor.
Bunların yanı sıra araçtan araca fark göstermekle birlikte değişik vites seçenekleri de bulunuyor. Sayı ile belirtilen vites seçenekleri aracın belirli bir viteste çalışmasını sağlıyor.
Sabit vites konumlarına gelirsek;
1 Konumu: Bu konum kimi araçlarda “L” olarak ifade edilmektedir. Manuel araçlardaki 1.vitese karşılık gelen bu viteste maksimum olarak 30 km/s hıza ulaşmak mümkündür.
2 Konumu: Bu viteste araç 3. Vitese geçiş yapmadan maksimum 60 km/s hıza kadar çıkmaktadır.
3 Konumu: Kimi araçlarda “D3” olarak gösterilen bu konumda araç 100 km/s hızın üzerine çıkmadan seyir eder.
Otomatik vitesli araç kullanımı
Araca bindikten sonra ilk yapılması gereken aynalar kontrol etmek olmalıdır.
Daha sonra ayağınızı frene basarak el frenini indirmelisiniz.
Start tuşuna basarak veya kontağı çalıştırarak aracınızı çalıştırmalısınız.
Vitesi "D" moduna aldıktan sonra gaz pedalına basarak harekete geçmelisiniz.
Otomatik vitesli araçlarda vites nasıl değiştirilir?
Otomatik vitesli araçlarda vites değiştirmek için vites kolu P, R, N, D ve L konumları arasında hareket ettirilir.
Otomatik vitesli araçlarda vites düşürmek için ne yapmalı?
Otomatik vitesli araçlarda vites düşürmek için vites kolu D konumundayken vites küçültme düğmesine basmanız yeterlidir.
Otomatik vitesli araçlarda vites manuel olarak değiştirilebilir mi?
Bazı otomatik vitesli araçlarda vites kolunu manuel modda kullanarak vitesleri manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Otomatik Arabayı Park Etme Nasıl Yapılır?
Araç park aşamasını tamamlamanın ardından fren yardımı ile araç durdurulmalıdır. Hemen ardından vites P konumuna getirilmeli ve ardından el freni çekilmelidir.
Sürüş sırasında risk barındırmamak için araç tamamen durmadan P veya R konumlarına geçişten kaçınılması gerekir.