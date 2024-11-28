Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler 15 tatil olarak bilinen sömestr tatilinin tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre, ikinci dönemin başlangıcıyla birlikte öğrenciler toplamda 61 günlük bir tatil dönemine girecek. Bu süreçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi, tatil süresini öğrenciler için daha keyifli hale getirecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte sömestr tatiline dair detaylar ve okulların kapanış tarihine kalan süreyle ilgili bilgiler…

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı çalışma takvimine göre, öğrenciler bu yıl toplam 185 gün tatil yapacak. Ara tatillerin tamamlanmasının ardından gözler artık sömestr tatiline çevrildi. Yarıyıl tatili, bir diğer adıyla 15 tatil, öğrencilere yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme fırsatı sunacak.

2 /6 SÖMESTR TATİLİ - 15 TATİL NE ZAMAN? MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili, 18 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

3 /6 BU YIL OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK? Bu yıl okullar toplam 185 gün tatil olacak. 1. Ara tatil 11-15 Kasım, 2. Ara tatil 31 Mart-04 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Kalan tatil günleri ise şu şekilde olacak;

4 /6 MEB'in takvimine göre; 1) Ramazan Bayramı Tatili : 29,30, 31 Mart ve Ol Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

5 /6 2) Kurban Bayramı Tatili: 05 Haziran-09 Haziran 2025 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir.