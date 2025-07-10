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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? 4C'li memur maaş fark ödeme tarihleri

Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? 4C'li memur maaş fark ödeme tarihleri

13:0110/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Temmuz 2025 dönemiyle birlikte memur maaşlarında yapılan artış sonrası gözler fark ödemelerine çevrildi. Normal şartlarda her ayın 15’inden itibaren geçerli olan zamlı maaşlar, bu yıl da önceki 14 gün için ek ödeme ile desteklenecek. Öğretmen, polis, mühendis, doktor, bekçi, zabıta gibi kamu personeline yönelik maaş farkı ödemeleri için geri sayım başladı.

Temmuz zammıyla birlikte memur maaşlarında artış yaşanırken, ayın ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri de merak konusu oldu. En düşük memur maaşının ek ödemelerle birlikte 50 bin TL seviyesine ulaştığı bu süreçte, kamu çalışanları maaş farklarının banka hesaplarına yatırılacağı tarihi bekliyor.

MEMUR MAAŞ FARKI 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında aldığı zam oranı yüzde 15.57 oldu. Enflasyondan oluşan fark ödemeleri için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin maaşları her ayın 15’inden itibaren işlenmeye başladığından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında fark ödemesi olacak.

Maaş farkı ödemeleri banka, PTT şubelerinden veya ATM’ler aracılığıyla alınacak. 14 günlük fark ödemesinin memur maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz’da gerçekleşmesi bekleniyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2025 BELLİ OLDU


1/4 Şube Müdürü 76.659 TL


9/1 Üniversite Mezunu Memur 52.617 TL


1/4 Uzman Öğretmen 67.766 TL


1/4 Öğretmen 61.146 TL


1/3 Başkomiser 74.490 TL


8/1 Polis Memuru 68.084


1/4 Uzman Doktor 126.119 TL

1/4 Mühendis 78.200 TL


5/1 Hemşire 61.759 TL


11/1 Teknisyen 54.547 TL


1/4 Profesör 111.348 TL


7/1 Araştırma Görevlisi 73.792 TL


1/4 Vaiz 63.916 TL


1/4 Avukat 73.515 TL

MEMUR MAAŞIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞTİ

Memur maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de değişti.

İşte, Temmuz ayı itibariyle geçerli olan yeni ücretler;


Evde bakım yardımı 11.538 TL


65 yaş aylığı 5.315 TL


Engelli aylığı 40-69 arası 4.243 T


Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri 6.363 TL


18 yaş altı engelli aylığı 4.243 TL


Kıdem tazminatı tavanı 53.924 TL


Bedelli askerlik ücreti 289.877 TL

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