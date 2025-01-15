2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,54 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.