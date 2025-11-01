Yeni Şafak
MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında enflasyon farkı ile memur maaş zam oranı ne kadar olacak?

Yeni yıla yaklaşırken memur ve memur emeklisi maaş zammı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 2026 Ocak dönemi için hesaplamalar hız kazandı. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Bu kapsamda, öğretmen, doktor, polis gibi kamu görevlilerinin maaşlarında dikkat çeken artışlar bekleniyor. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşme kapsamında %11 zam alacak memurların maaşlarına, ayrıca enflasyon farkı da eklenecek. Artış oranları belli oldukça öğretmen, doktor ve polis maaşlarında gözle görülür yükseliş yaşanacak. Peki, 2026 Ocak memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde kaç olacak?

MEMUR 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım'da netleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisinin ardından Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı ve kesinleşen zam oranı netleşecek. Kesinleşen 3 aylık zam oranına göre memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 13,64 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu.

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.

