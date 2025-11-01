MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında enflasyon farkı ile memur maaş zam oranı ne kadar olacak?

MEMUR 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım'da netleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisinin ardından Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı ve kesinleşen zam oranı netleşecek. Kesinleşen 3 aylık zam oranına göre memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 13,64 olarak hesaplandı.