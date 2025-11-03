Memura 4. zam verisi açıklandı: 4C'li memur maaş zammında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 Ocak ayında maaşlarına yansıtılacak yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verisi, bu farkın oranına dair önemli ipuçları verdi. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanları gözünü yeni maaş tablosuna çevirdi.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamı belli oldu. Böylece Ocak 2026 zammının ilk işaretleri de ortaya çıktı. Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı beklerken; uzmanlara göre farkın oranı, yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak çift hanelere ulaşabilir.
EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında enflasyon %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de ise %3,23 olarak kaydedildi. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,55 artış gösterdi. Böylece Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon toplamda %10,25 oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR
Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı büyük ölçüde belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararıyla yüzde 11’lik artış ve taban aylıklara bin liralık ilave ödeme kesinleşmişti. Artık gözler, bu artışa eklenecek enflasyon farkında.
DÖRT AYLIK FARK YÜZDE 5’E ULAŞTI
TÜİK verilerine göre temmuzda enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 arttı. Böylece dört aylık TÜFE artışı yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için yüzde 5’lik enflasyon farkı oluştu. Söz konusu fark, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11’lik artışla birleştiğinde, ocak ayında uygulanacak zam oranı şimdiden yüzde 16,55 seviyesine yükseldi.
GÖZLER KALAN İKİ VERİDE
Kesin zam oranı kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Ancak piyasa tahminleri, nihai oranın şimdiden ipuçlarını veriyor.
ANKETLERDEN YÜZDE 19’LUK ZAM SİNYALİ
Ekonomistlerle yapılan son anketlerde, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,77 ile 31,99 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu beklentilere göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,56 ile 7,74 arasında değişecek.
Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarında yüzde 19,39 ila yüzde 19,59 arasında bir artış öngörülüyor. Bu oran, en düşük memur maaşını 60 bin liranın üzerine çıkarabilirken, memur emeklilerinin maaşlarında da benzer oranda artış bekleniyor.
MEMURLAR İÇİN OCAK 2025 ZAMLI MAAŞLAR
Zam oranı: %16,55 + 1.000 TL seyyanen artış
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu – 1/4): 76.659 TL → 90.346 TL
Memur (Üniversite Mezunu – 9/1): 52.617 TL → 62.325 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → 79.981 TL
Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 72.266 TL
Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 87.818 TL
Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → 80.352 TL
Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 147.992 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu – 5/1): 61.759 TL → 72.980 TL
Mühendis (1/4): 78.200 TL → 92.142 TL
Teknisyen (Lise Mezunu – 11/1): 54.547 TL → 64.575 TL
Profesör (1/4): 111.348 TL → 130.776 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 73.792 TL → 87.005 TL
Vaiz (1/4): 63.916 TL → 75.494 TL
Avukat (1/4): 73.515 TL → 86.682 TL
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0–6 yaş arası iki çocuk) dâhildir.
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN OCAK 2025 ZAMLI MAAŞLAR
Zam oranı: %16,55 + 1.000 TL seyyanen artış
Müsteşar (1/1): 82.432 TL → 97.075 TL
Genel Müdür (1/1): 72.958 TL → 86.032 TL
Şube Müdürü (Lisans – 1/4): 33.996 TL → 40.622 TL
Memur (Lisans – 1/4): 27.689 TL → 33.271 TL
Öğretmen (1/4): 33.996 TL → 40.622 TL
Kaymakam (1. Sınıf – 1/4): 47.909 TL → 56.838 TL
Başkomiser (1/4): 34.865 TL → 41.635 TL
Polis Memuru (1/4): 34.282 TL → 40.956 TL
Hemşire (Lisans – 1/4): 33.996 TL → 40.622 TL
Mühendis (1/4): 33.996 TL → 40.622 TL
Teknisyen (Lise – 1/4): 24.406 TL → 29.446 TL
Pratisyen Hekim (1/4): 59.466 TL → 70.308 TL
Profesör (1/4): 65.076 TL → 76.846 TL
İmam-Hatip: 33.996 TL → 40.622 TL
Avukat (1/4): 33.996 TL → 40.622 TL