Memura 4. zam verisi açıklandı: 4C'li memur maaş zammında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz

ANKETLERDEN YÜZDE 19’LUK ZAM SİNYALİ

Ekonomistlerle yapılan son anketlerde, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,77 ile 31,99 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu beklentilere göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,56 ile 7,74 arasında değişecek.

Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarında yüzde 19,39 ila yüzde 19,59 arasında bir artış öngörülüyor. Bu oran, en düşük memur maaşını 60 bin liranın üzerine çıkarabilirken, memur emeklilerinin maaşlarında da benzer oranda artış bekleniyor.