MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Piyasaların odağında bu kez Merkez Bankası’nın Aralık ayı PPK toplantısı var. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borç verme ve borçlanma faizlerinde de indirime gitmişti. Analistler, son enflasyon verilerinin seyrine göre yeni bir indirimin ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman duyurulacak?