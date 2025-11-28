MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı yeni politika faizi, iç piyasalardaki yönü belirleyecek kritik adımlardan biri olacak. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirim yapan Merkez Bankası, gecelik faiz oranlarında da aşağı yönlü güncellemeye gitmişti. Ekonomistler, Aralık toplantısında enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurguluyor.
Piyasaların odağında bu kez Merkez Bankası’nın Aralık ayı PPK toplantısı var. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borç verme ve borçlanma faizlerinde de indirime gitmişti. Analistler, son enflasyon verilerinin seyrine göre yeni bir indirimin ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman duyurulacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını her ayın genellikle üçüncü veya dördüncü haftasında gerçekleştirmektedir. Aralık ayına ait faiz kararının açıklanacağı kesin tarih şudur:
PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025
Faiz Kararı Açıklanma Saati: TCMB'nin faiz kararı, toplantının hemen ardından saat 14:00'te kamuoyuna duyuruluyor.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.
Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.
SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.