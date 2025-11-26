Yeni Şafak
Merkez Bankası Faiz Kararı Son Açıklamalar: Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?

12:1826/11/2025, Çarşamba
TCMB faizleri düşürecek mi? 2025 yılının son toplantısı ne zaman? 11 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantı ve saat 14.00’te açıklanacak karar öncesi piyasalar sabırsız. Olası faiz indirimi ya da sabit tutma ihtimalleri dikkatle izleniyor.

TCMB’nin Aralık 2025 faiz kararı için geri sayım başladı. Ülke ekonomisinin yönünü belirleyecek PPK toplantısı 11 Aralık’ta gerçekleşecek. Piyasalarda "faiz indirimi gelir mi, sabit kalır mı?" sorusu gündemde.

2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 olmuştur.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmiştir

