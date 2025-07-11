Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mersin liseleri taban puanları OBP ile sınavsız alan okullar

Mersin liseleri taban puanları OBP ile sınavsız alan okullar

17:2311/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mersin OBP puanı ile alan liseler LGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında merak konusu oldu. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Lise tercihinde bulunacak adaylar merkezi ve yerel yerleştirme ile okullara yerleştirilecek. Peki OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte Mersin liseleri taban puanları OBP ile sınavsız alan okullar.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Peki OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte Mersin liseleri taban puanları OBP ile sınavsız alan okullar.

Mersin liseleri taban puanları 2025 OBP ile sınavsız alan okullar listesi için tıklayın

#Mersin liseleri
#Mersin liseleri taban puanları
#OBP ile sınavsız alan okullar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır’da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?