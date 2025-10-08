Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir sahnede görünen oyuncu, daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. Bu dizide oynarken aynı zamanda oyunculuk eğitimleri almaya başladı. İlk olarak, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı.