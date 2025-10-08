Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir sahnede görünen oyuncu, daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. Karagül adlı dizide Baran Şamverdi, Kızıl Goncalar adlı dizide Cüneyd Güneş karakterini canlandırdı. İşte Mert Yazıcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi.
Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almaya başladı.
Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir sahnede görünen oyuncu, daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. Bu dizide oynarken aynı zamanda oyunculuk eğitimleri almaya başladı. İlk olarak, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı.
Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. 2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan ve başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin paylaştığı Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı.
Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı.
2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı. 2023-2025 yıllarında iki sezon boyunca Kızıl Goncalar adlı dizide Cüneyd Güneş karakterini canlandırmıştır.