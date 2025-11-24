Yeni Şafak
MESKİ su kesintisi duyurusu: 24 Kasım Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi olacak?

09:3324/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Mersin’de bugün Silifke, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 24 Kasım Mersin su kesintisi programı.

Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 24 Kasım tarihine ait güncel su kesintisi listesi, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatleri sizler için derledik. Mersin'de bugün Akdeniz, Tarsus ve Silifke'de su kesintileri yaşanacak. Peki MESKİ sular ne zaman gelecek? İşte Mersin planlı su yaşanacak mahalleler ve kesintisi bitiş saatleri.

