Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 24 Kasım tarihine ait güncel su kesintisi listesi, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatleri sizler için derledik. Mersin'de bugün Akdeniz, Tarsus ve Silifke'de su kesintileri yaşanacak. Peki MESKİ sular ne zaman gelecek? İşte Mersin planlı su yaşanacak mahalleler ve kesintisi bitiş saatleri.