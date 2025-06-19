Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki Mevlid Gecesi ne zaman? İşte 2025 dini günler takvimi.
Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Gecesi, yurdun tüm camilerinde dualar ve salavatlarla idrak edilmekte. Kur’an-ı Kerim’de “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik” buyurulmakta.
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) hakkın-hakikatin, merhametin ve hak yolda olanların şahididir. O, Allah’a kulluk bilinciyle, iyilik ve ibadet üzere bir hayat yaşayanların rehberi ve müjdecisidir. O, kötülüklere bulaşan, zulme ve isyana saplananlara karşı, Allah’ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?
2025 MEVLİD GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Gecesi bu yıl 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD GECESİ ÖNEMİ, FAZİLETLERİ VE ANLAMI
Mevlid Gecesi insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin (s.a.v) doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Bu mübarek geceler; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte 2025 dini günler takvimi