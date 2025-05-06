Osmanlı İmparatorluğu’nun başmimarı Mimar Sinan, inşa ettiği yapılarla, hem dönemi hem de sonrası için mimarlık dünyasında büyük bir miras bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan camiler, köprüler, külliyeler ve diğer yapıları, Sinan’ın mühendislik zekâsı ve sanatsal bakış açısını yansıtıyor. Mimar Sinan’ın eserleri, sadece Osmanlı mimarisinin zirveye ulaşmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda o dönemdeki mühendislik ve inşaat tekniklerinin de öncüsü oldu. Bu eserlerin başında Süleymaniye Cami ve Selimiye Cami gibi devasa yapılar yer alırken, Sinan’ın imzasını taşıyan köprüler, çeşmeler ve külliyeler de Türk mimarlığının en önemli değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.