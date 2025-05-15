Motokuryeler için zorunlu olacak: P1 yetki belgesi ücreti ne kadar? P1 yetki belgesi nereden nasıl alınır?

Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile moto kuryeler ilk defa kayıt altına alındı. P1 yetki belgesi konusunda da önemli değişikliler yapıldı. Peki motokuryelere P1 belgesi nasıl alınır, ücreti ne kadar?