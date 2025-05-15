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Motokuryeler için zorunlu olacak: P1 yetki belgesi ücreti ne kadar? P1 yetki belgesi nereden nasıl alınır?

Motokuryeler için zorunlu olacak: P1 yetki belgesi ücreti ne kadar? P1 yetki belgesi nereden nasıl alınır?

16:0215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirtti. Buna göre; motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu gelecek. Peki, P1 yetki belgesi ücreti ne kadar? P1 yetki belgesi nereden nasıl alınır? P1 yetki belgesi hakkında detaylar haberimizde.

Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile moto kuryeler ilk defa kayıt altına alındı. P1 yetki belgesi konusunda da önemli değişikliler yapıldı. Peki motokuryelere P1 belgesi nasıl alınır, ücreti ne kadar?

P1 YETKİ BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bakan Uraloğlu açıklamasında “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi.



P1 YETKİ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?


Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti. P1 yetki belgesi ücretleri konusunda internette net bir bilgi bulunmuyor.


Uraloğlu ayrıca, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC- Moto Kurye SRC – Kurye Faaliyet Belgesi) 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını da açıkladı.

P1 YETKİ BELGESİ NEDİR?

P1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

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