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MSÜ BÖLÜMLERİ 2025 | Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var, puan türleri neler? İşte MSÜ bölümleri...

MSÜ BÖLÜMLERİ 2025 | Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var, puan türleri neler? İşte MSÜ bölümleri...

11:0618/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlarını öğrenmeyi bekleyen adaylar, aynı zamanda MSÜ taban puanlarını da araştırmaya başladı. MSÜ taban puanları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için her yıl değişiklik gösterebiliyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var, puan türleri neler? 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, kaç olacak? İşte detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınav sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, puan türlerine göre alınan puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alıyor. MSÜ sınav sürecinde sıradaki aşama, taban puanlar ve tercih işlemleri olacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

23 Şubat’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecek.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN -ERKEK

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074

KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396

KHO - Eşit ağırlık - 303,19929

KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501

KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140

KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Adaylar

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636

Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

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