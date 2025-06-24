MSÜ 2025 tercih sonuçlarının 24 Haziran'da açıklanmasının ardından gözler mülakat sürecine çevrildi. Adaylar, Seçim Aşaması Faaliyetleri kapsamında sorgulama ekranında belirtilen tarih ve saatte sınav merkezinde hazır bulunacak. Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme ve Fiziki Yeterlilik Testi, belirlenen takvime göre uygulanacak. Adaylar, sınava giriş belgelerinde yazan saat doğrultusunda içeri alınacak. Peki MSÜ mülakatları ne zaman? İşte 2025 Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik takvimi…
MSÜ mülakatları ne zaman 2025 sorusu, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, 24 Haziran 2025 tarihinde erişime açıldı. MSÜ 2025 sözlü sınav takvimi de adaylar tarafından mercek altına alındı. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste hazır bulunacaklar.
2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakatları 1-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Konuyla ilgili olarak MSÜ'den yapılan açıklama şu şekilde:
Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.
Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ TAKVİMİ
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,
b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.
SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün: Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
3'üncü gün: Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün: Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.